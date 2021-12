Revelados primeiros sintomas da variante Ómicron da Covid-19

Cientistas avançam que um dos sintomas comuns relatados em novos infetados com variante da Covid-19 Ómicron é a tosse seca acompanhada por uma sensação de "garganta irritada".O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças tem efetuado vários esforços para tirar conclusões sobre esta nova variante, que foi classificada como "preocupante" pela Organização Mundial de Saúde em novembro.A Ómicron tem a particularidade de se ter espalhado pelo Mundo de forma mais veloz que as variantes anteriormente verificadas. Por outro lado, os sintomas parecem ser mais leves e, até agora, as hospitalizações relatadas na sequência da infeção por esta variante têm sido mínimas.Um relatório avança agora que a tosse é o sintoma mais comum desta nova variante, afetando 89% dos infetados. "Muitos dos primeiros casos relatados de infeção da variante Ómicron parecem ser leves, embora, como com todas as variantes, exista um intervalo entre a infeção e os resultados mais graves", avançam os investigadores."Espera-se que os sintomas sejam mais brandos em pessoas vacinadas e com infeção anterior por SARS-CoV-2 do que em pessoas não vacinadas", referem ainda.Apenas 7% dos indivíduos apresentaram infeção "assintomática" ou sintomas "desconhecidos", com 93% dos casos a serem considerados sintomáticos.O relatório revela que os sintomas mais relatados são: tosse (89%), fadiga (65%) e congestão (59%).Existem ainda outros sintomas com menos prevalência: Falta de ar (16%), diarreia (11%) e perda de paladar ou olfato (8%).