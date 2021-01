Richard Ramirez: O assassino em série que aterrorizou os EUA e tentou a fuga da cadeia com chave e caneta no reto

Chamavam-lhe o 'perseguidor da noite' e foi um dos assassinos em série mais temidos dos EUA na década de 80. Richard Ramirez aterrorizou Los Angeles com homicídios, violações e roubos sem nenhum motivo aparente.As vítimas eram aleatórias, podiam ser crianças, idosos, homens ou mulheres e durante vários anos, Richard Ramirez matou 13 pessoas, tentou matar outras cinco, violou 11 vezes e foi autor de 14 roubos.Só em 1985, o homicida foi apanhado e detido mas a identificação do mesmo foi demorada assim como o seu julgamento. Só em 1989 foi finalmente condenado.Em 1993, o homicida tentou escapar da cadeia com uma caneta e uma chave para as algemas escondidas no reto. Foi traído pelo detetor de metais que identificou os objetos.O objetivo de Richard era adoecer e ter de ser levado de urgência para o hospital. A caminho poderia matar os polícias que o acompanhariam e fugir no carro dos mesmos.Richard Ramirez passou o resto da sua vida na prisão de San Quentin até ter morrido, em 2013, de causas naturais a caminho do corredor da morte.A história macabra do famoso homicida é agora contada num documentário na Netflix.