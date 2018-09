Rua Sésamo diz que afinal Egas e Becas não são homossexuais

"São fantoches", afirma a organização num comunicado divulgado depois da revelação do argumentista.

A Sesame Workshot, a organização que produz o programa infantil Rua Sésamo veio desmentir que as personagens Egas e Becas sejam homossexuais, depois de um dos argumentistas do programa infantil ter vindo a público afirmar que sempre pensou nestas personagens como homossexuais.

Segundo um comunicado emitido pela Rua Sésamo, "o Egas e o Becas são melhores amigos". Os dois amigos foram imaginados "para ensinar a crianças do pré-escola que as pessoas podem ser boas amigas mesmo sendo muito diferentes".





Please see our statement below regarding Bert and Ernie. pic.twitter.com/6r2j0XrKYu — Sesame Workshop (@SesameWorkshop) 18 de setembro de 2018





Sobre a revelação de que poderiam ser homossexuais, a Rua Sésamo refere: "Mesmo que sejam identificados como personagens masculinas e tenham muitos traços e características humanas, eles continuam a ser fantoches e não têm uma orientação sexual".

Horas depois de um primeiro comunicado, onde foram atacados por serem homofóbicos foi emitido um segundo comunicado. "A rua Sésamo sempre defendeu a inclusão e aceitação. É um sítio onde pessoas de todas as culturas e contextos sociais são bem-vindas", pode ler-se, reforçando a Rua Sésamo que os personagens foram criados para mostrar que duas pessoas muito diferentes podem ser bons amigos.

"Quando escrevia sobre o Egas e o Becas, pensava sempre que eram um casal. Não tinha outra maneira de contextualizá-lo", disse em entrevista à revista Queerty Saltzman, também ele homossexual.





O guionista confessou que, apesar de não ter sido essa a intenção, acabou por reflectir nas histórias das famosas marionetas os aspectos da sua própria vida amorosa, como as discussões e as diferenças que existiam entre um e outro. Na série, as duas personagens são bastante diferentes, com Egas a ser mais desorganizado e eléctrico, em contraponto a Becas.

A série da Rua Sésamo foi emitida em Portugal entre 1989 e 1996, com apresentação de Alexandra Lencastre, tendo sido publicados dezenas de livros com as histórias de Poupas Amarelo, Egas e Becas, o Monstro das Bolachas e Ferrão.