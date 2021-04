Rússia aprova primeira vacina da Covid-19 para animais

A Rússia registou a primeira vacina da Covid-19 para animais no mundo.



O anúncio foi feito esta quarta-feira por Konstantin Savenkov, vice-chefe do Rosselkhoznadzor, o Serviço Federal Veterinário do país.







Os ensaios clínicos arrancaram em outubro do ano passado e envolveram cães, gatos, raposas do Ártico, visons, raposas e outros animais.



"Os resultados dos testes permitem concluir que a vacina é segura e altamente imunogénica, uma vez que todos os animais vacinados desenvolveram anticorpos contra o coronavírus", revelou Konstantin.



Em comunicado, o investigador relembrou que a vacina pode ajudar a prevenir decisões como aquelas verificadas na Dinamarca que abateu 15 milhões de visons, animais portadores e transmissores do vírus.



"É o primeiro e único produto do mundo para a prevenção de Covid-19 em animais", afirmou Savenkov.



Os oficiais militares de São Petersburgo tinham já anunciado no início da semana a vacinação obrigatória dos cães do exército antes de serem destacados para cerimónias.

A Organização Mundial de Saúde expressou preocupação com a transmissão do vírus entre humanos e animais. A Rússia registou até agora apenas dois casos de covid-19 em animais, ambos em gatos. O país tem já três vacinas contra o coronavírus para humanos, a mais conhecida das quais é a Sputnik V.



Países como a Grécia, a Áustria e a Polónia já mostraram interesse em adquirir a vacina.