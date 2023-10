Rússia coloca em órbita vários satélites militares

As Forças Aeroespaciais da Rússia colocaram esta sexta-feira em órbita vários satélites militares, no quarto lançamento do género este ano, anunciou o Ministério da Defesa russo.

"Um foguetão transportador Soyuz-2.1b de classe média foi lançado do cosmódromo de Plesetsk [região de Arkhangelsk, no norte] em 27 de outubro com dispositivos espaciais no interesse do Ministério da Defesa", informou o ministério em comunicado.

O cosmódromo de Plesetsk, situado no noroeste do país, é regularmente utilizado para o lançamento de satélites para fins militares.