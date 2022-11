Os EUA acreditam que os líderes militares russos discutiram recentemente a possível utilização de armas nucleares táticas na guerra com a Ucrânia, revelou esta quarta-feira o New York Times. As discussões preocuparam a administração de Joe Biden, sobretudo porque refletem a crescente frustração de Moscovo devido aos retrocessos militares no terreno.









