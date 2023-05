O chefe dos serviços secretos da NATO afirmou que a Rússia está a mapear sistemas submarinos críticos e alertou para o risco significativo de Moscovo atacar infraestruturas na Europa e América do Norte."Existem preocupações acrescidas de que a Rússia possa ter como alvo cabos submarinos e outras infra-estruturas críticas, num esforço para perturbar a vida ocidental e ganhar vantagem contra as nações que estão a prestar apoio à Ucrânia", disse aos jornalistas David Cattler, Secretário-Geral Adjunto da aliança militar para as informações e segurança, citado pela Bloomberg.