Rússia oferece milhões ao partido italiano Liga

O site norte-americano BuzzFeed News tornou pública a gravação de uma reunião entre Gianluca Savoini, braço direito de Matteo Salvini, e três russos, realizada no dia 18 de outubro, em Moscovo, onde foi negociado um financiamento ilegal de milhões para o partido italiano Liga.O negócio previa a venda de três toneladas de petróleo russo no valor de 1,5 mil milhões de dólares a uma petrolífera italiana, nas quais seria feito um desconto de 65 milhões.Esse valor seria desviado para um ‘saco azul’ do partido de extrema-direita, com vista ao financiamento da campanha eleitoral.Salvini diz que a Europa "deve ser próxima da Rússia". Já Putin descreve o líder italiano como "o primeiro homem que quer realmente mudar a Europa".Não se sabe se o partido de Salvini chegou a ser financiado, no entanto confirmam-se as suspeitas de contributos russos ilegais para movimentos nacionalistas europeus.