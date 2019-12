Sabia que as pessoas que nascem em abril têm mais probabilidade de morrer de doença cardíaca?

Um estudo da Universidade de Harvard revelou que as pessoas que nascem na primavera e no verão correm um risco maior de morrer precocemente de doenças cardíacas. De acordo com os cientistas, o mês de abril é o mês de quem mais morre de doenças do coração.

O novo estudo do British Medical Journal, avaliou 116.911 mulheres e descobriu que as que nasceram entre março e julho tinham cerca de 9% de mais possibilidades de morrerem de doenças cardíacas do que as que nasceram em novembro.

Com idades entre os 30 e os 55 anos no início do estudo, as mulheres foram acompanhadas, em média, durante 38 anos. Durante esse período de acompanhamento, houve mais de 8000 mortes por doenças cardiovasculares, que incluíam distúrbios do coração e vasos sanguíneos.

O estudo observou que as pessoas nascidas em abril tiveram o maior número de mortes por doenças cardiovasculares e as nascidas em dezembro tiveram o número mais baixo.

"As razões para as variações no risco de doença cardiovascular com diferentes horários de nascimento não são bem conhecidas, mas podem incluir exposições pré-natais e pós-natais, como: flutuações sazonais na disponibilidade nutricional, infeções e causas inflamatórias, temperatura climática, níveis de poluição do ar e quantidade de luz disponível", explicaram os cientistas da Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos da América.

Mesmo tendo em consideração alguns fatores que pudessem influenciar os resultados, como o nível socioeconómico das mulheres, as descobertas continuaram válidas.