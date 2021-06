Saiba o que acontece à roupa dos astronautas quando estão no espaço

Atualmente, os astraunautas vestem a roupa e usam-na no espaço até não aguentarem o cheiro que delas emana. Roupa íntima ou roupa de ginástica são usadas diariamente até que os profissonais as metem fora por causa do mau cheiro.

A água desempenha um papel importante nas missões especiais e por isso não é desperdiçada na lavagem.

Leland Melvin, um ex-astronauta da NASA e jogador da NFL, afirmou ao HuffPost que estes têm de se exercitar diariamente para combater os efeitos da gravidade no corpo e que "as peças de roupa ficam duras de tanto suor que chegam a ter vida própria".

"Depois disso, são consideradas tóxicas", e queimadas na atmosfera a bordo de cargas descartadas, acrescenta Melvin.

Assim, a agência espacial está a estudar uma nova forma de conseguir fazer estas peças durarem mais tempo, avisou a agência esta terça-feira.

A empresa de detergentes Tide anunciou esta terça-feira que vai enviar novos produtos da marca para remover manchas na tentativa de evitar que deitem fora de forma precoce os tecidos utilizados. No entanto, é apenas um teste e a NASA precisará de mais investigações para descobrir a forma mais sustentável de resolver este problema.

O envio de roupas novas não é rentável porque o espaço dos foguetões para efetuar o transporte é reduzido e caro. Ainda assim, anualmente é enviado cerca de 72,5kg de roupa por pessoa.