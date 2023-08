Sánchez ignora Feijóo e aponta à investidura

O líder do PSOE, Pedro Sánchez, anunciou esta segunda-feira que pretende apresentar-se à investidura como primeiro-ministro e transformar a “maioria social” obtida pela esquerda nas urnas numa maioria parlamentar, que permitirá a sua continuidade na chefia do Governo espanhol por mais quatro anos.



Cerrando definitivamente a porta a um possível acordo com o PP para viabilizar um Governo minoritário de Feijóo, com o qual recusou reunir-se esta semana, Sánchez frisou, num vídeo dirigido aos militantes socialistas, que, num sistema parlamentar “governa quem tem mais apoio parlamentar, e não quem tem mais votos” e, nesse sentido, as forças progressistas obtiveram uma “maioria social” clara nas eleições de 23 de julho.









