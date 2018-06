Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sánchez suspende controlo à Catalunha

As despesas do governo autónomo catalão deixam de estar sob a alçada de Madrid.

Por F.J.G. | 01:30

O novo governo espanhol realizou esta sexta-feira o primeiro Conselho de Ministros e decidiu levantar os controlos financeiros à Generalitat, governo regional da Catalunha.



Paralelamente, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, telefonou ao presidente catalão, Quim Torra, agendando com ele uma reunião "para breve", para abrir um diálogo político sobre o processo separatista catalão.



O fim dos controlos financeiros foi apresentado como "um gesto de normalização", apesar de já estar previsto pelo executivo do PP, devido ao levantamento do artigo 155º da Constituição, que suspendeu a autonomia da Catalunha após a declaração unilateral de independência de outubro de 2017.



A suspensão dos controlos significa que os bancos deixam de estar obrigados a comunicar ao governo espanhol todos os pagamentos à Generalitat que passem pelas suas contas. Mas a Catalunha continua sujeita a prestar contas, "seguindo os mecanismos a que estão sujeitas todas as comunidades autónomas", frisou o Ministério das Finanças.



Quanto à reunião com Torra, obedece à diretiva que Sánchez definiu para o executivo: manter com as regiões autónomas um esforço "de consenso, negociação e pacto".



PORMENORES

Pressão do Podemos

O líder do Podemos, Pablo Iglesias, quer explorar a falta de apoio parlamentar do governo socialista para forçar Pedro Sánchez a adotar medidas mais à esquerda. Iglesias ameaçou Sánchez com "um calvário" se ignorar o Podemos.



Diálogo dentro da lei

O líder socialista catalão, Miquel Iceta, manteve encontros com o presidente do governo da Catalunha, Quim Torra, e lembrou. -lhe que o diálogo com o executivo espanhol sobre as pretensões soberanistas só poderá ser proveitoso se for conduzido dentro do respeito pelas leis.