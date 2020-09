São já dois os voluntários que desenvolveram sintomas após receberem vacina contra a Covid-19

São já dois os voluntários da vacina AstraZeneca que desenvolveram sintomas após receberem a injeção que pretende ser eficaz contra a Covid-19, segundo o jornal norte-americano The New York Times.

Um dos voluntários do estudo desenvolveu uma inflamação na medula espinal após receber uma dose da vacina, que lhe causou fraqueza nos braços e pernas, paralesia, dor e problemas no intestino e na bexiga. A situação levou a que especialistas externos revessem as normas de segurança da vacina. No entanto, um porta-voz da empresa disse ao The New York Times que o voluntário já tinha afinal esclerose múltipla que não lhe tinha sido previamente diagnosticada, sendo que o problema não estaria portanto relacionado com a vacina.

O segundo caso diz respeito a um participante que adoeceu após receber a segunda dose do fármaco e cujo diagnóstico não foi confirmado.



Numa folha com dados dos voluntários que data de 11 de setembro, ambos os casos surgem agrupados, afirmando que as doenças eram "improváveis ??de estar associadas à vacina ou não havia evidências suficientes para afirmar com certeza se as doenças estavam ou não relacionadas com a vacina", com base em análises de segurança.



Os especialistas têm estado preocupados com os testes à vacina AstraZeneca que começaram em abril no Reino Unido, uma vez que a empresa não revelou pormenores destes dois casos.

Os estudos foram retomados na Grã-Bretanha, Brasil, Índia e África do Sul, mas ainda estão em pausa nos Estados Unidos da América. Cerca de 18.000 pessoas de todo o mundo receberam esta vacina até agora.