"São mentiras": Presidente afegão nega ter fugido com 169 milhões de dólares e diz que vai voltar ao país

Ashraf Ghani

O presidenteque fugiu do Afeganistão no domingo, após os talibãs tomarem o controlo de Cabul, falou esta quarta-feira ao país pela primeira vez desde a fuga.Numa declaração feita num vídeo no Facebook de Ghani, o presidente nega ter fugido com 169 milhões de dólares, como chegou a ser noticiado, e diz que está "em comunicação com "pessoas até retornar [ao Afeganistão]", para poder "continuar os esforços por justiça para os afegãos".O presidente exilado nos Emirados Arábes Unidos declarou que pretende voltar ao Afeganistão num futuro próximo, a fim de fornecer "justiça" a todos os cidadãos afegãos. Ghani reitera ainda que escolheu abandonar os seus compatriotas para evitar mais derramamento de sangue e alertar para um "grande desastre" após as forças talibãs terem quebrado a promessa de não entrar em Cabul.Um porta-voz da embaixada russa disse esta quarta-feira ao site de notícias russo Sputnik que Ghani teria fugido do país com quatro carros cheios de dinheiro. "Eles tentaram colocar parte do dinheiro num helicóptero, mas nem todo coube", disse o funcionário, antes de acrescentar que "parte do dinheiro ficou na pista".Ghani refugiou-se nos Emirados Árabes Unidos juntamente com a família. "O Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos pode confirmar que os Emirados Árabes Unidos deram as boas-vindas ao presidente Ashraf Ghani e sua família por motivos humanitários", disse o órgão em um comunicado.Recorde-se que Ghani fugiu do Afeganistão no passado domingo quandos os talibãs assumiram o controlo de Cabul, numa altura em que decorreriam as negociações de uma "rendição pacífica".Em atualização