São Tomé com 22 novos casos e três recuperações em 24 horas

São Tomé e Príncipe registou 22 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e três recuperações nas últimas 24 horas, elevando o total de infetados desde o início da pandemia para 2.546, anunciaram esta terça-feira as autoridades do país.

De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, o país não registou qualquer morte nas últimas 24 horas.

O documento esclarece que as novas infeções foram registadas na ilha de São Tomé.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 2.546 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 37 óbitos e 2.411 recuperações da doença.

O arquipélago lusófono conta ainda, oficialmente, com 98 casos sob vigilância, todos na ilha de São Tomé.

Entre estes, um está internado nos serviços sintomáticos respiratório e 97 encontram-se em isolamento domiciliar.

No balanço semanal de testes PCR para a deteção do coronavírus SARS-CoV-2, as autoridades são-tomenses afirmaram ter realizado 445 testes entre 16 e 22 de agosto, dos quais 41 foram positivos.

Na semana anterior, entre 09 e 15 de agosto, as autoridades de saúde realizaram 419 testes, tendo 18 tido um resultado positivo.

Desde o início da pandemia, África somou mais de 7,5 milhões de infeções, entre as quais mais de 189 mil mortes, de acordo com dados de organizações continentais.

A covid-19 provocou pelo menos 4.439.888 mortes em todo o mundo, entre mais de 212,4 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.