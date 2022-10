Satélite da NASA conseguiu alterar a órbita de um asteroide

A NASA, confirmou, esta-terça-feira, numa conferência de imprensa, que a missão DART conseguiu alterar, pela primeira vez na história, a trajetória do asteróide.A 26 de setembro, a NASA enviou uma nave espacial com o intuito de empurrar o asteroide para fora da sua órbita natural.Imagens telescópicas reveladas pela NASA mostram que a missão foi cumprida.Apesar do impacto ter sido um sucesso, o que não foi fácil, uma vez que a rocha de 160 metros de diâmetro está a 11 milhões de quilómetros da Terra, os cientistas precisaram de várias semanas para fazer medições e verificar se a colisão tinha realmente alterado a trajectória do asteróide, avança o jornal El Mundo.