O novo grito da indústria dos brinquedos sexuais chama-se Satisfyer e esgota de cada vez que chega às prateleiras.

Este estimulador clitoridiano tem inundado as sex-shops espanholas e a Amazon está sem stock para o enviar para as compradoras. "É uma nova revolução", disse a marca que produz o brinquedo em declarações ao El País, enquanto explicavam que tiveram de atrasar as entregas por falta de inventário.

A publicidade promete um orgasmo em menos de dois minutos e pelas reações nas redes sociais, o instrumento parece cumprir a sua promessa e está a chegar cada vez mais longe, havendo pedidos de encomendas de todo o mundo.

E a velocidade com que se atinge o orgasmo tem sido tanto uma bênção como um problema. Na crítica feita pelo site Glamour, a jornalista explica ter atingido várias vezes o orgasmo, mas ressalva que "quantidade não é qualidade" e que iria apenas usar este brinquedo "de quando em vez", já que não gosta de atingir o clímax assim tão rapidamente quanto este brinquedo permite.

Esta família de vibradores Satifyer tem vários modelos, mas o favorito é o Satisfyer Pro 2 Vibration (preço de venda de 59,95 dólares no site da marca). O brinquedo tem cerca de 16 centímetros de altura e 45 de diâmetro e é feito de silicone que não cria irritação na pele. O estímulo é feito através de impulsos e vibração, explica a marca. Estes brinquedos utilizam ainda uma técnica de sucção que os fará tornarem-se mais úteis.



O preço do brinquedo ronda os 60 euros.