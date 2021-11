Sauna sexual e acompanhante à escolha: bordel oferece vacinas Covid-19 e tratamento de luxo aos clientes

Um bordel na Áustria está a oferecer vacinas contra a Covid-19 e entradas gratuitas na sauna a quem aceite ser vacinado.A medida surge no seguimento da redução do número de visitantes devido às baixas taxas de vacinação. O bordel de Viena oferece sessões de 30 minutos na 'sauna sexual', com uma acompanhante à escolha, que acaba por ficar com o cliente durante todo o processo de vacinação.O projeto começou no dia 1 de novembro e tem como objetivo aumentar o número de vacinados no país. Apenas 65% da população na Áustria está vacinada contra a Covid-19.No país, quem não estiver totalmente vacinado está impedido de aceder a restaurantes, hotéis, cabeleireiros ou eventos públicos de larga escala.