Schröder evita para já expulsão do partido no poder na Alemanha por laços com Putin

O antigo chanceler alemão Gerhard Schröder escapou esta segunda-feira à expulsão do Partido Social Democrata (SPD), apesar da pressão da formação de Olaf Scholz para ser excluído devido à sua proximidade com o Presidente russo, Vladimir Putin.

"Gerhard Schröder não foi considerado culpado de uma violação das regras processuais do partido, nenhuma infração pode ser provada contra ele", disse a secção do SPD de Hannover (norte), o reduto do ex-chanceler, em comunicado.

"A comissão de arbitragem considera que as relações pessoais são parte do campo da privacidade", acrescentou, considerando, no entanto, "desejável" um "claro distanciamento" em relação a Putin.