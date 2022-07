Partido de Scholz pondera expulsão de ex-chanceler alemão Schroeder

Os órgãos locais do Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler alemão Olaf Scholz, reuniram-se hoje para ponderar a expulsão do ex-líder Gerhard Schroeder, mas não chegaram a uma decisão.

A relação de longa data de Schroeder com o setor da energia russo e a rejeição em se distanciar do presidente da Rússia, Vladimir Putin, depois da invasão da Ucrânia, deixaram a sua posição política frágil.

Uma comissão de arbitragem do SPD em Hanôver, onde reside o antigo chanceler, considerou 17 pedidos de expulsão de membros do partido.