"Se evitarmos embebedarmo-nos": Companheiro de Giorgia Meloni acusado de culpar vítimas de violações

Andrea Giambruno,

"Diario del Giorno", na estação comercial Rete 4.

Andrea Giambruno, afirmou

companheiro da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi acusado de culpabilização das vítimas após declarações feitas sobre uma violação, esta segunda-feira, no seu programa de televisão,Segundo a Reuters, o comentário surgiu depois de uma violação coletiva de uma jovem em Palermo ter sido noticiada."Se formos dançar, temos todo o direito de nos embebedarmos - não deve haver qualquer tipo de mal-entendido e qualquer tipo de problema - mas se evitarmos embebedarmo-nos e perdermos os sentidos, podemos também evitar ter certos problemas e depararmo-nos com um lobo", disse o jornalista.Os políticos da oposição condenaram os comentários. Cecilia D'Elia, senadora do Partito Democratico foi uma delas: "Eu digo ao Giambruno que os rapazes devem ser educados para mostrar respeito, em vez de as raparigas serem ensinadas a ter cuidado. Ensinem-lhes (aos homens) o valor do consentimento, em vez de ensinarem as raparigas a serem cautelosas".Em sua defesa,que os seus comentários tinham sido retirados do contexto para criar uma controvérsia "surrealista"."Eu não disse que os homens são livres de violar as mulheres que estão bêbadas", garantiu o jornalista ao jornal Corriere della Sera, alegando que alguns políticos estão a "aproveitar-se de uma falsa manchete"."Pedem a minha suspensão, mas por que razão? Por ter dito aos jovens para não se drogarem?", sublinhou.