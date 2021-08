Seca no Brasil deixa Rio Paraná no nível mais baixo em 80 anos

O rio Paraná, uma das principais vias fluviais comerciais na América do Sul, está no nível mais baixo em cerca de 80 anos, devido à seca prolongada no Brasil, que os cientistas atribuem às alterações climáticas.

Em causa está um vasto ecossistema, que inclui água potável para 40 milhões de pessoas, o modo de vida de pescadores e agricultores e a navegabilidade de uma das principais vias de exportação de grãos sul-americanos.

O Instituto Nacional da Água da Argentina definiu o baixo nível de água do rio, que passa por Brasil, Paraguai e Argentina, como "o pior desde 1944".