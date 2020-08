Secretário da Saúde dos EUA cético sobre vacina russa contra coronavírus

O secretário da Saúde dos Estados Unidos da América expressou esta quarta-feira o seu ceticismo em relação ao anúncio do registo da "primeira vacina" contra o coronavírus feito pela Rússia, que garante dar "imunidade duradoura".

Além do secretário norte-americano, muitos cientistas ocidentais já admitiram ter dúvidas, devido, sobretudo, à rapidez com que a vacina terá sido desenvolvida. O ceticismo do secretário da Saúde dos EUA, Alex Azar, foi expresso esta quarta-feira, no final de uma visita de três dias a Taiwan.