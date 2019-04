Nero Saraiva poderá ter sobrevivido à queda do Estado Islâmico. Encontrá-lo, morto ou vivo, tornou-se uma prioridade dos serviços secretos ocidentais.

As autoridades portuguesas estão a tentar confirmar, a todo o custo, se entre os mais de 2000 terroristas do autoproclamado Daesh capturados pela forças curdas estará o mais perigoso jihadista nacional: Nero Saraiva. Os relatos de que o primeiro português a juntar-se ao Estado Islâmico estaria em Baghouz chegaram à poucas semanas, através de Ângela Barreto, mulher do jihadista Fábio Poças, avança a SÁBADO.