O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro regressou esta quinta-feira ao Brasil após três meses de ‘autoexílio’ nos EUA, mas as apertadas medidas de segurança e um aparente desinteresse dos apoiantes inviabilizaram a grande festa com que sonhava ser recebido.



Receando atos de vandalismo como os levados a cabo por bolsonaristas radicais a 8 de janeiro, as autoridades de Brasília proibiram manifestações junto ao aeroporto, onde Bolsonaro chegou às 6h40 da manhã.









