Senador francês suspeito de ter drogado deputada para violá-la

O senador francês Joël Guerriau foi detido e questionado pela polícia por suspeitas de ter drogado uma deputada com intenções de violá-la, informa a imprensa francesa.A casa e o escritório do político centro-direita Les Indépendants foram revistadas esta semana.O procurador francês disse à AFP que Guerriau foi questionado por ter "administrado a uma pessoa, contra a sua vontade, uma substância que podia alterar o discernimento e o controlo das ações com o objetivo de cometer uma violação".A identidade da mulher que apresentou a queixa não foi revelada, mas sabe-se que seria uma deputada do parlamento francês. A vítima terá ficado doente depois de beber uma bebida na habitação do suspeito.Os exames médicos detetaram ecstasy na mulher, droga que também foi encontrada em casa de Guerriau.