Os independentistas catalães da ERC cumpriram, esta quinta-feira, o prometido e votaram contra o decreto de medidas anticrise do Governo de Pedro Sánchez, numa retaliação pelo escândalo de espionagem do Estado a dirigentes separatistas através do software ‘Pegasus’. Valeu ao executivo o apoio dos independentistas bascos do EH Bildu, que impediram que o decreto fosse chumbado no Parlamento.









A proposta de Sánchez, que inclui, entre outras medidas, a descida dos preços da eletricidade em 60% e a bonificação de 20 cêntimos por litro nos combustíveis para fazer à subida do custo de vida causado pela guerra na Ucrânia, foi aprovada por apenas quatro votos (176-172), graças ao apoio de última hora do EH Bildu, cujos dirigentes também foram alvo de espionagem, mas que decidiram apoiar o decreto “por responsabilidade para com o povo”.

A ERC, que suspendeu na semana passada o apoio parlamentar ao executivo devido ao escândalo de espionagem ilegal, avisou que a votação desta quinta-feira foi “um primeiro aviso”. O primeiro-ministro tentou em vão tranquilizar os independentistas garantindo total transparência e abrindo três investigações ao escândalo, mas isso não demoveu a ERC, que exige medidas mais concretas e imediatas como a demissão da ministra da Defesa, Margarida Robles.

ERC exige a cabeça da ministra da Defesa

A ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) voltou, esta quinta-feira, a exigir que o Governo “assuma todas as responsabilidades” pela espionagem ilegal. “Para começar, a ministra responsável por este escândalo deve demitir-se. Isso ainda não aconteceu”, disse esta quinta-feira o partido em comunicado, referindo-se à ministra da Defesa, Margarida Robles, que, além de ser apontada como responsável pela espionagem, irritou na quarta-feira os independentistas ao sugerir que as suas ações justificaram a espionagem .