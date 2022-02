O homem armado que na terça-feira à noite fez vários reféns numa loja da Apple em Amesterdão, Países Baixos, tinha explosivos presos ao corpo, mas não estavam prontos a detonar, disse ontem a polícia.





O sequestrador, de 27 anos e com cadastro criminal, foi detido após ser atropelado por um veículo da polícia quando perseguia um refém que conseguiu fugir. Estava armado com uma pistola e uma espingarda automática, e exigiu 200 milhões de euros em criptomoedas para libertar os reféns. O sequestro durou mais de quatro horas e a polícia está a investigar os possíveis motivos do ataque.