Homem que fez reféns em sinagoga no Texas identificado como cidadão britânico

As autoridades norte-americanas identificaram o homem que no sábado sequestrou quatro pessoas numa sinagoga do Texas, nos Estados Unidos, como sendo um cidadão britânico de 44 anos.

O sequestro na sinagoga da congregação Beth Israel situada na pequena localidade de Colleyville, a 40 quilómetros de Dallas, durou dez horas até que uma equipa de intervenção do FBI entrou no edifício, libertando os reféns. Ouvidos disparos e uma explosão, o sequestrador morreu na operação, desconhecendo-se se morto pela polícia federal ou se por suicídio.

As autoridades americanas lançaram uma investigação de "âmbito internacional" sobre o suspeito, que este domingo identificaram como sendo o britânico Malik Faisal Akram.

Akram sequestrou as quatro pessoas e exigiu às autoridades a libertação da irmã, Aafia Siddiqui, uma neurocientista paquistanesa que cumpre 86 anos de prisão no Texas por tentar matar um agente da polícia dos EUA no Afeganistão. Siddiqui é suspeita de ter ligações com a Al-Qaeda. Akram também queria falar com Siddiqui, presa numa prisão federal em Fort Worth.



As autoridades receberam o alerta na manhã de sábado quando decorria um culto na sinagoga transmitido online. Os agentes do FBI conseguiram entrar em contacto com o homem, que disse que queria falar com uma mulher detida numa prisão federal, Aafia Siddiqui.



O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, revelou que o homem terá encontrado as armas na rua.