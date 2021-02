Sessenta migrantes resgatados no Canal da Mancha

Sessenta migrantes, incluindo mulheres e crianças, que tentavam chegar à costa britânica em barcos improvisados foram hoje resgatados no Canal da Mancha, disseram as autoridades francesas.

Um navio da marinha francesa resgatou 27 migrantes cujo barco estava com problemas no motor, a cerca de 13 quilómetros ao norte de Calais, no norte de França, informou a autoridade marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte num comunicado.

Pouco depois, outro barco com problemas no motor, que estava a cerca de quinze quilómetros ao norte de Escalles, no departamento de Pas-de-Calais, no norte de França, também pediu ajuda.