Sete estados da Venezuela em alerta amarela devido ao mau tempo

Sete dos 24 estados da Venezuela estão sob "alerta amarelo" devido ao mau tempo que, segundo as autoridades venezuelanas, podem afetar as atividades cotidianas da população.

O alerta foi emitido pelo Instituto de Meteorologia e Hidrologia da Venezuela (Inameh) e o alerta amarelo vigora nos estados de Amazonas, Apure, Bolivar, Zúlia, Táchira, Mérida e Trujillo, onde nos últimos dias se tem registado "fortes chuvas".

Por outro lado, o Inameh, num outro alerta, explica que "núcleos convectivos de evolução rápida, estão a originar chuvas com descargas elétricas (flashes azuis) e rajadas de vento", no estado de La Guaira e no Distrito Capital (Caracas).