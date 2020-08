Sexo durante a pandemia? Saiba como e com quem o fazer em segurança

Desde que a pandemia entrou de rompante nas nossas vidas que tudo mudou, desde a nossa forma de estar em sociedade ao nosso comportamento no que toca à higienização. Tudo isso também se aplica ao sexo.



A Terrence Higgins Trust, uma instituição de caridade britânica que faz campanhas relacionadas ao HIV e à saúde sexual, decidiu publicar um conjunto de normas para evitar o contágio de Covid-19.







Segundo a instituição, as pessoas precisam de encontrar um equilíbrio entre as necessidades sexuais e de intimidade individuais e o risco de contágio por coronavírus.



Opções recomendadas? Masturbação, utilização de brinquedos sexuais ou sexo online são boas práticas durante os tempos de pandemia assim como é aconselhado que o parceiro sexual seja alguém que vive na mesma casa, defende a Terrence Higgins Trust.



Se os parceiros sexuais não dividirem a mesma casa, a instituição aconselha que sejam tomadas medidas tais como limitar o número de parceiros, estar atento a possíveis sintomas de Covid-19 e ficar em isolamento caso existam sintomas suspeitos



A Trust aconselha ainda que, caso esteja com alguém novo, se pergunte ao parceiro se alguém com quem este divida casa tem ou teve sintomas do vírus ou mesmo se testaram positivo.



Esta não é a primeira organização que estabelece algumas recomendações para o sexo durante pandemia. Já em junho, um grupo de cientistas da Universidade de Harvard apresentou os resultados de um estudo aos comportamentos sexuais mais arriscados em tempo de pandemia e deixaram alguns conselhos.