Sexo oral em excesso durante juventude aumenta risco de cancro oral, revela estudo

Fazer muito sexo oral durante a juventude pode aumentar o risco de desenvolver cancro oral. É esta a conclusão de especialistas da Universidade Johns Hopkins.



Segundo a investigação, publicadas na revista Cancer, pessoas que tiveram 10 ou mais parceiros sexuais são 4.3 vezes mais susceptíveis de sofrer com a doença. O risco de sofrer de Vírus do papiloma humano (HPV), relacionado com cancro oral e cancro na garganta, também é elevado em pessoas com múltiplos parceiros sexuais, conclui o mesmo estudo.





A amostra deste estudo inclui 163 pessoas com cancro oral e tem como objetivo ter mais dados tanto sobre mulheres como sobre homens com a doença.A idade foi outro fator de risco. Segundo os investigadores, jovens que tiveram parceiros sexuais mais velhos estão também em maior risco de sofrer HPV.