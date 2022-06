Shein envolvida em nova polémica após surgirem "pedidos de ajuda" em etiquetas

A empresa Shein está envolvida numa nova polémica após surgirem "pedidos de ajuda" nas etiquetas e embalagens das roupas.Segundo o jornal Independent, as imagens, que já se tornaram virais, mostram mensagens onde se pode ler a palavra "help" (em português "ajuda").Num dos vários vídeos partilhados, é possível ver uma etiqueta onde se lê "secar na máquina, não lavar a seco. Devido à economização de água, preciso de ajuda para utilizar detergente suave na primeira lavagem para tornar o produto mais macio". No entanto, a Shein já reagiu e afirmou que a frase "preciso de ajuda" é apenas uma tradução mal feita.A empresa disse ainda que as imagens que se viam nos vídeos eram, na verdade, de outras empresas sediadas nas Filipinas.Desde a sua fundação, em 2008, a Shein foi alvo de várias críticas por vender roupas baratas e em grandes quantidades. Nos últimos anos tem estado no centro de diversas polémicas relacionadas com o trabalho infantil e com a exploração de trabalhadores.Atualmente, a empresa é considerada uma das mais valiosas do mundo e ameaça roubar o lugar a grandes marcas de vestuário, como a Zara. De acordo com o jornal britânico, a Shein não divulgou publicamente quais as condições de trabalho que oferece. Contudo, em 2021, a Suíça descobriu que vários funcionários da fábrica trabalhavam 75 horas por semana.