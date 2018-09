Dois soldados mortos numa explosão em aeroporto em Meze

Na origem das explosões estará o lançamento de mísseis israelitas contra um armazém de munições no interior do complexo militar.

Por Lusa | 10:06

Pelo menos dois soldados sírios morreram este domingo de madrugada em explosões ocorridas no aeroporto militar de Meze, a oeste de Damasco, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), noticia hoje a agência de notícias espanhola EFE.

De acordo com o OSDH - que acusa Israel de ter perpetrado o ataque, embora a Síria o negue - há ainda 11 feridos a registar na sequência das explosões ocorridas na província de Meze.

Segundo aquela organização não-governamental (ONG) com sede no Reino Unido, na origem das explosões estará o lançamento de mísseis israelitas contra um armazém de munições no interior do complexo militar.