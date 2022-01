Um sismo de magnitude 5,4 foi registado este domingo no norte da Grécia, perto da segunda maior cidade do país, Salónica, anunciaram as autoridades gregas.

O sismo foi registado às 12h50 locais (11h50 em Lisboa), com epicentro no mar, a 10 quilómetros de profundidade e a 23 quilómetros a sudoeste do Monte Athos, revelou a mesma fonte.

Não foram identificadas vítimas ou qualquer tipo de danos até ao momento.