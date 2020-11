Sismo de magnitude 6 registado perto das Ilhas Fiji

Um sismo de magnitude 6 na escala de richter foi sentido esta quarta-feira no Pacífico, entre as Ilhas Fiji e Tonga, não tendo sido emitido alerta de tsunami e não existindo informação de vítimas ou danos materiais.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, situou o hipocentro a 416 quilómetros de profundidade e o epicentro a 257 quilómetros a sudeste de Suva, capital das Ilhas Fiji, e a 289 quilómetros a noroeste da cidade de Haveluloto, em Tonga, uma nação insular com cerca de 100 mil habitantes.

Esta região do Pacífico sofre com frequência sismos com magnitude superior a cinco.