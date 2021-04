Sismo de magnitude 6.0 faz pelo menos sete mortos na Indonésia

Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo.

O sismo foi sentido em localidades onde habitam quase 41 milhões de pessoas.

Um terramoto de magnitude 6.0 na Escala de Richter abalou este sábado a ilha de Java, na Indonésia. Pelo sete pessoas morreram e edifícios de várias cidades ficaram danificados, segundo a imprensa local.O abalo foi sentido às 16h30 locais (10h30, em Lisboa), com o epicentro localizado no Oceano Índico, a uma profundidade de 96 quilómetros, indicou oOs danos registaram-se em prédios, nomeadamente numa escola, num hospital em várias casas. Uma estátua num parque de diversões em Batu perdeu a cabeça. As autoridades ainda estão a avaliar as consequências.