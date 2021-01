Uma dezena de sismos abalou na noite de terça-feira a região espanhola de Granada, levando milhares de pessoas a saírem para as ruas em pânico e a passarem a madrugada ao relento em plena pandemia.









Os abalos, com uma intensidade entre os 2,9 e os 4,3 graus na Escala de Richter, foram sentidos em menos de uma hora, entre as 21h36 e as 22h18 (menos uma hora em Lisboa), alarmando a população e levando muitas pessoas a saírem para a rua em pânico apesar do recolher obrigatório em vigor por causa da pandemia.

Nas últimas semanas a região tem sido sacudida por frequentes sismos, o mais forte dos quais no passado sábado, com 4.4 graus. “Não houve danos mas temos o medo no corpo. Foi bastante assustador. Não sabíamos quando ia terminar e durou mais do que o habitual. Desde dezembro já sentimos mais de 170 abalos. Dizem-nos que mais vale muitos sismos de quatro graus do que um de oito, mas temos medo”, disse o presidente da câmara de Granada, Luis Salvador. O PM Pedro Sánchez apelou à população para manter a calma e seguir as indicações das autoridades.