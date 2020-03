Sismo na Croácia causa pânico e deixa doentes na rua

A Croácia acordou este domingo em pânico com um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter, que afetou sobretudo a capital, Zagreb, e foi seguido por fortes réplicas. Entre dezenas de feridos estão dois menores - uma jovem de 15 anos ficou soterrada nos destroços de um prédio que cedeu ao abalo e encontrava-se em estado crítico, e uma criança sofreu ferimentos graves na cabeça após um telhado desabar. O tremor de terra provocou ainda vários incêndios na cidade e obrigou à evacuação de hospitais em plena pandemia de Covid-19.

O terremoto fez o governo lançar indicações "contraditórias" à população, assumiu Andrej Plenkovic, primeiro-ministro croata, apelando a que as pessoas "se mantenham na rua [devido ao risco de colapso de estruturas afetadas pelo sismo e de réplicas], mas distantes umas das outras". "A situação é contraditória, pedimos aos cidadãos para ficarem em casa para evitar a propagação do novo coronavírus, e agora aconselhamo-las a saírem das suas habitações", assumiu o governante. O país registava este domingo mais de 200 pessoas infetadas e pelo menos uma vítima mortal.

O abalo é o maior a atingir Zagreb em 140 anos, teve epicentro a seis quilómetros a norte da capital e chegou mesmo a ser sentido nos países vizinhos. Pela cidade era visível o rasto de destruição, com edifícios destruídos e muitos carros atingidos pelos destroços. A ala da maternidade do Hospital Universitário de Zagreb teve de ser evacuada, levando dezenas de mulheres, acabadas de serem mães, a fugirem para a rua pelo próprio pé com os filhos recém-nascidos ao colo.

O exército foi chamado para as operações de limpeza e está a instalar tendas aquecidas junto aos hospitais, de forma a acolher os doentes que não podem regressar aos edifícios em risco de colapso, numa altura em que a temperatura máxima ronda os 7 graus.



SAIBA MAIS

9,5

é o valor máximo até hoje medido num sismo, ocorrido no Chile em 1960. Existem muitas escalas de magnitude, sendo a mais conhecida a de Richter, que foi desenvolvida para avaliar sismos na Califórnia (EUA) por Charles F. Richter.



Quantidade de energia

A magnitude de um sismo é um número que expressa a quantidade de energia libertada num evento no hipocentro. Existe uma enorme variedade de técnicas de cálculo da magnitude, resultando em escalas abertas pois não têm mínimo ou máximo.