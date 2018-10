Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de magnitude 6.7 sentido no Canadá

Autoridades não conseguiram confirmar a existência de feridos ou danos de maior gravidade.

07:35

Um sismo de magnitude 6.7 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira na região da Colúmbia Britânica, no Canadá.



As autoridades não conseguiram confirmar a existência de feridos ou danos de maios gravidade.



Não há, até ao momento, risco de tsunami.



O epicentro do sismo foi registado a 190 quilómetros a sudoeste de Port Hardy.