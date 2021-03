Sisu: O cão que se apaixonou por um unicórnio cor de rosa e o roubou cinco vezes de loja

no leste da Carolina do Norte, nos EUA.O animal, que agora se chama Sisu, tentou esgueirar-se cinco vezes para roubar o peluche até que os funcionários ligaram para o Controlo de Animais do Condado de Duplin, um canil local, que o acolheram Sisu. Um polícia, que foi ao local para 'deter' o animal, não resistiu e acabou por lhe comprar o peluche.O Controlo de Animais do Condado de Duplin partilhou as imagens enternecedoras de Sisu e do seu boneco cor de rosa nas redes sociais.