Site de encontros revela o dia e a hora em que os casais mais se traem

Novo estudo indica que a desculpa mais usada para trair é a saída com os colegas de trabalho.

Um site de encontros amorosos britânico realizou um estudo para saber qual a hora e o dia em que os casais mais se traem. As sextas-feiras são afinal inimigas das relações, mais precisamente às 18H45, o dia e hora em que os inquiridos revelaram que mais traem.



O estudo revelou ainda que a desculpa mais popular dada aos parceiros é a saída com os colegas de trabalho e ficar a trabalhar até mais tarde.



Há ainda outras desculpas como ir ao ginásio ou ir ver um amigo de longa data. Foi também destacado o dia em que a probabilidade de traição é menor: o domingo.



O porta-voz do site IllicitEncounters.com afirmou que os indivíduos que são infiéis "têm rotinas restritas que tendem a seguir sempre que estão a ter um caso amoroso".