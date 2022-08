Sobe para 38 o número de mortos nos incêndios florestais na Argélia

Pelo menos 38 pessoas, incluindo uma dúzia de crianças, morreram até esta quinta-feira nos 24 violentos incêndios florestais que assolam o norte e o extremo leste da Argélia, segundo o mais recente balanço das autoridades argelinas.

De acordo com a Proteção Civil e a imprensa local, o número subiu após terem sido registados os óbitos de 11 crianças e seis mulheres em El Tarf, no extremo leste do país, perto da fronteira com a Tunísia, cinco pessoas em Souk Ahras, uma em Guelma (leste) e duas mulheres em Sétif.

Foram ainda registados 200 feridos, incluindo 10 bombeiros.