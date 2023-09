Socialistas colocam uso do basco, catalão e galego na agenda europeia

Espanha colocou na agenda do Conselho da União Europeia, a que preside este semestre, o uso do basco, catalão e galego nas instituições europeias, como pedem os independentistas que têm o poder de viabilizar o novo governo do país.

O governo espanhol, liderado pelo Partido Socialista (PSOE), apresentou formalmente o pedido do reconhecimento dos três idiomas como línguas europeias a 17 de agosto.

Nesse dia, os socialistas conseguiram ficar com a presidência do parlamento de Espanha, na sequência das eleições legislativas de 23 de julho, graças aos votos dos deputados de partidos nacionalistas e independentistas da Catalunha, da Galiza e do País Basco, de que também precisam para a recondução de Pedro Sánchez como primeiro-ministro.