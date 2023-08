Feijóo pede a Sánchez apoio para um governo de dois anos e promete eleições em 2025

Feijóo e Sánchez reuniram-se esta quarta-feira pela primeira vez desde as eleições de julho.



O presidente do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pediu ao lider do Partido Socialista (PSOE) Pedro Sánchez, apoio para um governo de dois anos e promete eleições em 2025.Feijóo propôs um acordo segundo o qual a legislatura teria uma duração máxima de dois anos e propôs que, "por uma questão de centralidade", a lista mais votada pudesse governar o país, avança o La Voz de Galicia.O Executivo proposto por Feijoo, que seria composto por 15 ministérios, comprometeu-se a "defender a integridade territorial da Nação espanhola" e rejeitaria as solicitações de referendo de independência e de amnistia expressas pelos partidos independentistas.Em atualização