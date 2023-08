Feijóo diz que PSOE quer converter os vencedores das eleições em perdedores

O Presidente do Partido Popular (PP) disse que o PSOE "quer converter os que ganharam as eleições em perdedores e os que perderam as eleições em vencedores", após uma audiência com o rei Filipe VI, esta terça-feira.



Em conferência de imprensa no Congresso, Alberto Núñez Feijóo acusou Pedro Sánchez, Primeiro-ministro espanhol, de ser um "candidato manejável para os separatistas" e de querer apagar a "vontade expressa de mais de 11 milhões de eleitores" que votaram no PP e nas forças que o apoiam. "O outro grande partido da nação persiste em ignorá-lo", frisou.





Ciente da "responsabilidade que se vive neste momento", no qual "nenhum partido dispõe de maioria absoluta", o líder dos conservadores lembrou que é "o candidato do partido ganhador" e que a soma dos mandatos do PP com a dos partidos de quem recebeu apoio para governar totaliza "172 dos 176 deputados" necessários para formar uma maioria.Com o Vox, existe uma "relação de normalidade democrática" e ambos mantêm o propósito de "defender a constituição". Feijóo agradece o apoio "manifestado na Casa Real" esta terça-feira pelo partido de extrema-direita para que o PP "possa governar em solitário".O Presidente do PP considera que um governo dos conservadores seria "a melhor garantia para a estabilidade política", lembrando que o partido saiu vencedor dos últimos dois atos eleitorais realizados em Espanha. "Estabilidade, moderação, acordos e constituição" são os quatro pilares de Feijóo."Proponho realizar uma investidura", asseverou, dizendo-se suportado por "uma imensa maioria que pretende manter a dignidade democrática".Enquanto isso, o PSOE, que foi o segundo partido mais votado nas eleições em Espanha, elegendo