Reunião entre Feijóo e Sánchez marcada para quarta-feira no parlamento de Madrid

O líder do Partido Popular espanhol, Alberto Feijóo, e o primeiro-ministro de Espanha em funções, Pedro Sánchez, vão reunir-se na quarta-feira às 10h00 (9h00 em Lisboa), no parlamento, em Madrid, disseram à EFE fontes partidárias.

A reunião ocorre um dia depois do líder do Partido Popular (PP) ter contactado Sánchez, através da rede social WhatsApp, solicitando uma reunião no quadro da ronda de contactos promovida por Feijóo no sentido de alcançar apoios para a eventual investidura como chefe do Governo de Espanha.

Fontes do PP afirmaram que no primeiro contacto, Feijóo sugeriu a Sánchez uma "conversa telefónica" sobre o assunto.