Soldado exibe vida luxuosa e tatuagens proibidas no Instagram

Yakiboy mostra carros luxuosos e relógios que custam fortunas.

Um soldado de origem muçulmana mostra a sua vida luxuosa, com carros de luxo e relógios que custam uma pequena fortuna, no Instagram.Yakiboy, como o próprio se identifica, exibe ainda o seu corpo musculado totalmente coberto de tatuagens "proibidas", que muitos dizem ir contra a religião que professa.Veículos de 200 mil euros cada, inúmeras fotografias em ginásios e abdominais definidos são a maioria na rede social do soldado que não se coíbe de partilhar imagens do seu faustoso estilo de vida com os seus seguidores.Muitas das publicações mais provocantes são censuradas pelo próprio - que tapa os órgãos genitais.Yakiboy tem mais de 64 mil seguidores no Instagram