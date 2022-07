"Sou humano e cometi um erro": Will Smith partilha vídeo a pedir desculpa por agressões a Chris Rock. Veja aqui

O ator Will Smith partilhou um pedido de desculpas a Chris Rock esta sexta-feira depois de o ter agredido durante a cerimónia dos Óscares 2022.



Numa publicação de video no Facebook, Smith referiu que "sofreu um trauma", uma vez que não agiu "de acordo com a imagem" que o público tem dele. "Sou humano, cometi um erro e estou a tentar não me achar uma m****", explicou, acrescentando que "pedir desculpa não é suficiente".







Na mensagem, dirigida ao fãs, num discurso que considera de aceitação, Smith sublinhou que não agiu porque a esposa Jada Pinkett Smith revirou os olhos, mas sim porque ele próprio não achou piada ao comentário, considerando-o insultuoso.

O ator referiu ainda que tentou entrar em contacto com Chris Rock, mas não obteve resposta.



No vídeo, Will Smith pediu ainda desculpas ao irmão de Chris, Tony Rock, e à mãe, por ter roubado o momento de vitória do humorista na gala e a Questlove que recebeu o prémio a seguir ao momento.